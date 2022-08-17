Персонал Запорізької АЕС повертається на станцію, бо розуміє, що на кону - працівник
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Співробітники Запорізької АЕС розуміють, що їм необхідно вивозити родини, але самі повертаються, щоб контролювати станцію, адже на кону безпека України, всього європейського континенту. Про це в інтерв'ю Reuters розповів працівник Запорізької АЕС, з міркувань безпеки не розкриваючи своє ім'я, передає УНН.
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«Співробітники розуміють, що їм необхідно вивозити родини, але самі повертаються. Вони працюють, адже існує ризик масштабної катастрофи – такої, як Чорнобиль у 1986 році. Тільки аварія на ЗАЕС може стати набагато гіршою», – анонімно констатував працівник станції, слова якого цитують в Енергоатомі.
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Деталі
Він додав, що дуже дратує вже сам факт озброєних до зубів російських військових, які є всюди на АЕС. Ба більше, окупанти спрямовують зброю з бронетранспортерів на працівників, коли ті входять на ЗАЕС: «Вони постійно ходять зі зброєю. Дуже складно, коли ти заходиш на станцію і бачиш цих людей, і повинен бути там. Це вкрай і морально, і психологічно тяжко», - зазначив працівник.
Проте за його словами, персонал продовжує працювати, обслуговуючи ЗАЕС, аби не допустити ядерної катастрофи. «Працівники повернулися, щоб контролювати станцію: на кону безпека України, всього європейського континенту та світу», - сказав працівник станції.
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Лише звільнення станції, її міста-супутника і всіх тимчасово окупованих територій від російських загарбників зможе повернути спокій та безпеку, переконаний співрозмовник: «Тільки повна деокупація міста, АЕС, ТЕЦ, Запорізької, Херсонської областей та інших – тільки тоді люди будуть дійсно в безпеці».
Доповнення
15 серпня в Енергоатомі зазначили, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що російські загарбники зайняли центр резервного управління на Запорізькій АЕС.