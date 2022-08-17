Персонал Запорожской АЭС возвращается на станцию, понимая, что на кону - сотрудник

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«Сотрудники понимают, что им необходимо вывозить семьи, но сами возвращаются. Они работают, ведь существует риск масштабной катастрофы, такой как Чернобыль в 1986 году. Только авария на ЗАЭС может стать гораздо хуже», – анонимно констатировал работник станции, слова которого цитируют в Энергоатоме.

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Детали

Он добавил, что очень раздражает уже сам факт вооруженных до зубов российских военных, которые есть повсюду на АЭС. Более того, оккупанты направляют оружие из бронетранспортеров на работников, когда те входят в ЗАЭС: «Они постоянно ходят с оружием. Очень сложно, когда ты заходишь на станцию ​​и видишь этих людей, и должен быть там. Это крайне и морально, и психологически тяжело», – отметил работник.

Однако, по его словам, персонал продолжает работать, обслуживая ЗАЭС, чтобы не допустить ядерной катастрофы. «Работники вернулись, чтобы контролировать станцию: на кону безопасность Украины, всего европейского континента и мира», - сказал работник станции.

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Лишь освобождение станции, ее города-спутника и всех временно оккупированных территорий от российских захватчиков сможет вернуть покой и безопасность, убежден собеседник: «Только полная деоккупация города, АЭС, ТЭЦ, Запорожской, Херсонской областей и других – только тогда люди будут действительно в безопасности».

Дополнение

15 августа в Энергоатоме отметили, что периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что российские захватчики заняли центр резервного управления на Запорожской АЭС.