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Операторы ЗАЭС и их семьи в заложниках у российских оккупантов - Старух

Киев • УНН

 • 153699 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Треть оккупированного Энергодара уехала, но значительная часть должна остаться, потому что 11 тысяч – это работники Запорожской атомной станции. Операторы ЗАЭС находятся в заложниках у россиян, как и их семьи. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух во время брифинга с иностранной прессой, передает УНН.

Операторы ЗАЭС и их семьи в заложниках у российских оккупантов - Старух

Цитата

«К сожалению ситуация в городе не улучшается. Треть города уехала, значительная часть должна остаться, потому что 11 тысяч – это работники атомной станции. Часть из них напрямую работает на АЭС, а часть работает удаленно, но так же важно их участие в процессе жизнеобеспечения атомного объекта. Остановить его невозможно просто так, это не просто выключил выключатель и блендер не работает, это объект, который постоянно, на десятилетие или на столетие вперед должен быть под наблюдением профессиональной команды», - сообщил Старух.

Детали

Он отметил, что станция самая большая в Европе, одна из крупнейших работающих станций и соответственно люди должны быть на месте.

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«Как себя чувствует оператор у которого он в заложниках, семья в заложниках, на станции размещены вооруженные подразделения и все они понимают, что это такое, когда боезапас в машинном зале, когда не соблюдается техника безопасности и так далее, поэтому ситуация сверхсложная. Город и атомная станция это единственный организм, если не будет работать атомная станция не будет электричества», - отметил Старух.

Он сообщил, что спасатели также остались на месте. Они трудятся и ликвидируют пожары.

«У нас есть видеозаписи непосредственно как техника БМП-80 заезжает, думаю, весь мир это видел, непосредственно находится в станции. Так же в станции мы проводим анализ, например систем гражданской защиты, а руководитель города отвечает за систему гражданской защиты, я отвечаю за гражданскую защиту в области», - ответил Старух, отвечая на вопросы по технике в машинном зале.

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Старух также рассказал, что жители города подтверждают нахождение войск на ЗАЭС и об этом свидетельствует также тот факт, что мины при обстрелах летят 3-5 секунд.

«Мы видим и знаем это не только от жителей города, но и видим наглядно, когда идут обстрелы непосредственно пригорода Энергодара, нам четко люди говорят, сколько секунд летит мина и она летит 3-5 секунд, а это говорит о том, что все это происходит в непосредственной близости от ядерного опасного объекта», - сказал Старух.

Дополнение

Зеленский на встрече с председателем МАГАТЭ отметил необходимость демилитаризации ЗАЭС и вывод военных рф.

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