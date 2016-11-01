Оператори державних лотерей, як і банки, контролюються в онлайн-режимі - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Лотерейні оператори створили ефективну і стабільну систему, яка дозволяє контролювати лотерейний ринок в режимі онлайн. Про це у програмі "Гра інтересів" повідомив експерт у сфері міжнародних лотерей Євген Власенко, передає УНН.
"Для того, щоб бути оператором лотерей, відповідно до закону України “Про лотереї” необхідно мати центральну електронну систему і ця група серверів фіксує кожну трансакцію, а трансакція в день на один лотерейний термінал, яким обладнані точки продажів більше, ніж у банках, але принцип той же. Якщо можна перевірити роботу банків, точно так само можна перевірити роботу центральної системи“, - сказав Є.Власенко.
За його словами, у Держказначействі кожен лотерейний оператор обладнав своє робоче місце і там в режимі онлайн можна бачити усі трансакції, які відбуваються. Також він зазначає, що з рештою, фізичні квитки можна порахувати на кожній точці на складі.
Окрім того, за словами експерта лотерейного ринку З.Топорецької, перевірити лотерейну систему будь-якого оператора не складно.
“У кожного оператора діє своя електронна система. Не складно перевірити електронну систему на сьогодні, це можуть зробити два працівники. Один іде у будь-який пункт розповсюдження, не кажучи оператору, в який. Купує там лотерейний квиток, інший працівник знаходиться у Державному казначействі і перевіряє, як конкретно цей квиток відображається у електронній системі”, - додала З.Топорецька.
Експерти зазначають, що держава повинна контролювати ринок, але цього уникає, тож легальні оператори лотерейного ринку роблять це замість чиновників. Аби відповідати світовим та європейськи лотерейним стандартам, вітчизняний оператор державних лотерей “М.С.Л.” розробив власну систему самоконтролю та самообмежень. Для прикладу, на сайті “М.С.Л.” кожен гравець може перевірити квиток, ввівши його номер.
Нагадаємо, оператори державних лотерей, зокрема “М.С.Л.” страждають від шахраїв та разом з правоохоронцями борються з псевдолотереями, які працюють під їх прикриттям.
Експерти наголошують, що розповсюдженню псевдолетерей сприяє бездіяльність Мінфіну. З 2012 року відомство не розробляє ліцензійні умови для операторів лотерей, а відтак не має права контролювати сферу.