Операторы государственных лотерей, как и банки, контролируются в онлайн-режиме - эксперт

"Для того, чтобы быть оператором лотерей, согласно закону Украины "О лотереях" необходимо иметь центральную электронную систему и эта группа серверов фиксирует каждую транзакцию, а транзакций в день на один лотерейный терминал, которым оборудованы точки продаж больше, чем в банках, но принцип тот же. Если можно проверить работу банков, точно так же можно проверить работу центральной системы", - сказал Е.Власенко.

По его словам, в Госказначействе каждый лотерейный оператор оборудовал свое рабочее место и там в режиме онлайн можно видеть все сделки, которые происходят. Также он отмечает, что остальные, физические билеты можно пересчитать по каждой точке на складе.

Кроме того, по словам эксперта лотерейного рынка З.Топорецкой, проверить лотерейную систему любого оператора не сложно.

"У каждого оператора действует своя электронная система. Несложно проверить электронную систему на сегодня, это могут сделать два работника. Один идет в любую точку распространения, не говоря оператору, в какую. Покупает там лотерейный билет, другой работник находится в Государственном казначействе и проверяет, как именно этот билет отображается в электронной системе", - добавила З.Топорецкая.

Эксперты отмечают, что государство должно контролировать рынок, но этого избегает, поэтому легальные операторы лотерейного рынка делают это вместо чиновников. Чтобы соответствовать мировым и европейски лотерейным стандартам, отечественный оператор государственных лотерей "М.С.Л." разработал собственную систему самоконтроля и самоограничений. Например, на сайте "М.С.Л." каждый игрок может проверить билет, введя его номер.

Напомним, операторы государственных лотерей, в том числе "М.С.Л." страдают от мошенников и вместе с правоохранителями борются с псевдолотереямы, работающими под их прикрытием.

Эксперты отмечают, что распространению псевдолетерей способствует бездействие Минфина. С 2012 года ведомство не разрабатывает лицензионные условия для операторов лотерей, а потому не имеет права контролировать сферу.