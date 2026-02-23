Опади та тумани: синоптики дали прогноз погоди на 24 лютого
Київ • УНН
24 лютого в більшості областей України очікується тепла погода з дощем, мокрим снігом та туманами. Температура вночі буде близько нуля, вдень від 0°C до +8°C.
У вівторок, 24 лютого, в більшості областей України буде тепло. Водночас передбачаються дощ, мокрий сніг і тумани. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.
Деталі
Вночі по території України температура очікується близько нуля градусів. Вдень буде від 0°C до +3°C, на півдні та заході країни - від +3°C до +8°C.
У середу, 25 лютого, погода істотно не зміниться. А 26-го лютого в Україні очікується невелике похолодання.
У Києві 24-го лютого очікується дощ, туман. Вночі близько нуля, вдень +2 градуси.
