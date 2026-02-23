Опади та тумани: синоптики дали прогноз погоди на 24 лютого

$43.270.01
50.920.00
ukenru
15:53 • 3734 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 6894 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 7598 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 10536 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 36287 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 42315 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 26712 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
23 лютого, 10:58 • 32271 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
23 лютого, 10:23 • 31772 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
23 лютого, 10:16 • 25839 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами23 лютого, 07:45 • 51732 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 59458 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 24726 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo11:50 • 34559 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto13:28 • 21169 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 12448 перегляди
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
13:20 • 36283 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
13:02 • 42310 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 136178 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 145509 перегляди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Музикант
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Миколаївська область
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo16:51 • 374 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 24840 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 59612 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 66855 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 66984 перегляди
Опади та тумани: синоптики дали прогноз погоди на 24 лютого

Київ • УНН

 • 154 перегляди

24 лютого в більшості областей України очікується тепла погода з дощем, мокрим снігом та туманами. Температура вночі буде близько нуля, вдень від 0°C до +8°C.

Опади та тумани: синоптики дали прогноз погоди на 24 лютого

У вівторок, 24 лютого, в більшості областей України буде тепло. Водночас передбачаються дощ, мокрий сніг і тумани. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

Вночі по території України температура очікується близько нуля градусів. Вдень буде від 0°C до +3°C, на півдні та заході країни - від +3°C до +8°C.

У середу, 25 лютого, погода істотно не зміниться. А 26-го лютого в Україні очікується невелике похолодання.

У Києві 24-го лютого очікується дощ, туман. Вночі близько нуля, вдень +2 градуси.

Малайзію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,123.02.26, 05:37 • 4226 переглядiв

Ольга Розгон

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна
Київ