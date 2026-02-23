Осадки и туманы: синоптики дали прогноз погоды на 24 февраля
Киев • УНН
24 февраля в большинстве областей Украины ожидается теплая погода с дождем, мокрым снегом и туманами. Температура ночью будет около нуля, днем от 0°C до +8°C.
Во вторник, 24 февраля, в большинстве областей Украины будет тепло. В то же время ожидаются дождь, мокрый снег и туманы. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Детали
Ночью по территории Украины температура ожидается около нуля градусов. Днем будет от 0°C до +3°C, на юге и западе страны – от +3°C до +8°C.
В среду, 25 февраля, погода существенно не изменится. А 26 февраля в Украине ожидается небольшое похолодание.
В Киеве 24 февраля ожидается дождь, туман. Ночью около нуля, днем +2 градуса.
