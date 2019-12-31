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ООС: за добу бойовики не порушили режим тиші

ООС: за добу бойовики не порушили режим тиші

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. За добу бойовики жодного разу не порушили режим тиші. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає УНН.

“Від початку поточної доби станом на 12.00, випадків порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає”, — заявив він.

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Нагадаємо, 30 грудня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню внаслідок чого був поранений один військовослужбовець.

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