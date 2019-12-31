ООС: за сутки боевики не нарушили режим тишины

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, случаев нарушения прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет", - заявил он.

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Напомним, 30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня в результате чего был ранен один военнослужащий.