ООС: за сутки боевики не нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. За сутки боевики ни разу не нарушили режим тишины. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, случаев нарушения прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет", - заявил он.
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Напомним, 30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня в результате чего был ранен один военнослужащий.