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Бойовики обіцяють випустити підлітків, засуджених у справі "ясинуватських диверсантів"

Бойовики обіцяють випустити підлітків, засуджених у справі "ясинуватських диверсантів"

Київ • УНН

 • 13566 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Бойовики угруповання "ДНР" обіцяють звільнити трьох "ясинуватських диверсантів" – місцевих підлітків, які були незаконно затримані російськими гібридними силами у 2016 році. Про намір "помилувати" хлопців з Ясинуватої заявила представниця "ДНР" Дар’я Морозова, повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

"Голова "ДНР" сьогодні своїм указом помилував трьох малолітніх диверсантів. Ми відпускаємо їх під відповідальність батьків", – сказала Морозова.

У справі "ясинуватських диверсантів" фігурували семеро місцевих підлітків: Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовніков, Арсеній Белавін і Денис Коваль.

Останнім двом, Белавіну і Ковалю вдалося виїхати з території, підконтрольної угрупованню "ДНР". Інших п’ятьох затримали, звинуватили у тероризмі і диверсійній діяльності та незаконно засудили на термін від 10 до 15 років. На момент затримання підліткам було від 15 до 17 років.

Кого саме з підлітків "помилували", в угрупованні "ДНР" не повідомляють. Проте, за інформацією Радіо Донбас.Реалії, принаймні, один із хлопців не просив помилувати його, та заявив, що чекатиме наступного обміну. Його ім’я не називають з міркувань безпеки.

Нагадаємо, внаслідок обміну на Донбасі, що відбувся 29 грудня, на підконтрольну Україні територію повернулися 76 громадян (12 військових і 64 цивільних). Ще п’ятеро людей відмовилися повертатися через те, що мають родини на непідконтрольній території.

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