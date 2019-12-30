Боевики обещают выпустить подростков, осужденных по делу "ясиноватских диверсантов"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Боевики группировки "ДНР" обещают освободить трех "ясиноватских диверсантов" - местных подростков, которые были незаконно задержаны российскими гибридными силами в 2016 году. О намерении "помиловать" ребят из Ясиноватой заявила представительница "ДНР" Дарья Морозова, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Глава "ДНР" сегодня своим указом помиловал трех малолетних диверсантов. Мы отпускаем их под ответственность родителей", - сказала Морозова.
В деле "ясиноватских диверсантов" фигурировали семь местных подростков: Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовников, Арсений Белавин и Денис Коваль.
Последним двум, Белавин и Ковалю удалось выехать с территории, подконтрольной группировке "ДНР". Других пятерых задержали, обвинили в терроризме и диверсионной деятельности и незаконно осудили на срок от 10 до 15 лет. На момент задержания подросткам было от 15 до 17 лет.
Кого именно из подростков "помиловали", в группировке "ДНР" не сообщают. Однако, по информации Радио Донбас.Реалии, по крайней мере, один из ребят не просил помиловать его, и заявил, что ждать следующего обмена. Его имя не называют из соображений безопасности.
Напомним, в результате обмена на Донбассе, который состоялся 29 декабря, на подконтрольную Украины территорию вернулись 76 граждан (12 военных и 64 гражданских). Еще пять человек отказались возвращаться из-за того, что имеют семьи на неподконтрольной территории.