ООС: з початку доби три ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. З початку поточної доби, 3 травня, до 17 години у зоні операції Об'єднаних сил зафіксовано три ворожих обстріли, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС, передає УНН.
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"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації... Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними пресцентру ООС, зокрема, 3 травня поблизу населеного пункту Піски окупанти здійснили обстріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї. Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.
Реакція української сторони
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
"Вкотре наголошуємо, що підрозділи ЗСУ знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - додали у штабі.
Додамо, 2 травня, на Великдень, у зоні ООС було зафіксовано одне вороже порушення "режим тиші".