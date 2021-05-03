ООС: бойовики один раз порушили "режим тиші"

КИЇВ. 3 травня. УНН. Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 2 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.