ООС: бойовики один раз порушили "режим тиші"

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 2 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.

Деталі

Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Реакція української сторони

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку 3 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Нагадаємо

Як раніше повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, головною метою можливої розмови президента Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна є припинення війни.

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