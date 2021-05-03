ООС: боевики один раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 2 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В частности, недалеко от населенного пункта Екатериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Реакция украинской стороны
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 3 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия.
Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
Напомним
Как ранее сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, главной целью возможной разговора президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина является прекращение войны.