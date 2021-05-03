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ООС: с начала суток три вражеских обстрела

ООС: с начала суток три вражеских обстрела

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. С начала текущих суток, 3 мая, до 17 часов в зоне операции Объединенных сил зафиксировано три вражеских обстрела, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, передает УНН.

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этого периода зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации... Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет", - говорится в сообщении.

Детали

По данным пресс-центра ООС, в частности, 3 мая вблизи населенного пункта Пески оккупанты совершили обстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия.

Реакция украинской стороны

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения ВСУ находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавили в штабе.

Добавим, 2 мая, на Пасху, в зоне ООС было зафиксировано одно вражеское нарушение "режим тишины".

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