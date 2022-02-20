ООС: з початку доби окупанти 74 рази порушили “тишу”, поранений український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Станом на 22:00 20 лютого зафіксовано вже 74 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, 68 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
Деталі
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
П’ять разів Красногорівку — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Тричі Авдіївку — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Двічі Гранітне — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Тричі Старогнатівку — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
П’ять разів Луганське — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.
Тричі Опитне — з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Піски — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Тричі Новогнатівку — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Чотири рази Щастя — з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Артема — з мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази Новотошківське — з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
Тарамчук — з артилерії калібру 122 мм.
Старомихайлівку — з мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази Світлодарськ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Золоте — з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Південне — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Новотроїцьке — з мінометів калібру 82 мм.
Тричі Троїцьке — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Причепилівку — з артилерії калібру 152 мм.
Павлопіль — з мінометів калібру 82 мм.
Тричі Болотене — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.
Кримське — з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Лопаскине — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Новогригорівку — зі станкових протитанкових гранатометів.
Трудівське — з артилерії калібру 122 мм.
Двічі Мар’їнку — з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Калинове — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Миколаївку — з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Новозванівку — з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Богданівку — з артилерії калібру 122 мм.
Шуми — з мінометів калібру 82 мм.
Станицю Луганську — з мінометів калібру 120 мм.
Нью-Йорк — з мінометів калібру 82 мм.
Новолуганське — з мінометів калібру 120 мм.
Старий Айдар — з мінометів калібру 120 мм.
Лобачеве — з артилерії калібру 122 мм.
Під час обстрілу із мінометів калібру 120 мм населеного пункту Залізне пошкоджено приватний будинок. Постраждалих цивільних осіб немає.
Унаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний.