ООС: с начала суток оккупанты 74 раза нарушили “тишину”, ранен украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. По состоянию на 22:00 20 февраля зафиксировано уже 74 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, 68 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Пять раз Красногоровку — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Трижды Авдеевку — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Дважды Гранитное — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Трижды Старогнатовку — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
Пять раз Луганское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Трижды Опытное — из минометов калибра 120 мм.
Дважды Пески — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Трижды Новогнатовку — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Четыре раза Счастье — из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Артема — из минометов калибра 120 мм.
Четыре раза Новотошковское — из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
Тарамчук — из артиллерии калибра 122 мм.
Старомихайловку — из минометов калибра 120 мм.
Четыре раза Светлодарск — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Золотое — из минометов калибра 120 мм.
Дважды Южное — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Новотроицкое — из минометов калибра 82 мм.
Трижды Троицкое — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Причепиловку — из артиллерии калибра 152 мм.
Павлополь — из минометов калибра 82 мм.
Трижды Болотенное — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
Крымское — из минометов калибра 82 мм.
Дважды Лопаскино — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Новогригорьевку — из станковых противотанковых гранатометов.
Трудовское — из артиллерии калибра 122 мм.
Дважды Марьинку-из минометов калибра 120 мм.
Дважды Калиново — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Николаевку — из минометов калибра 120 мм.
Дважды Новозвановку — из минометов калибра 120 мм.
Дважды Богдановку — из артиллерии калибра 122 мм.
Шумы — из минометов калибра 82 мм.
Станицу Луганскую — из минометов калибра 120 мм.
Нью-Йорк — из минометов калибра 82 мм.
Новолуганское — из минометов калибра 120 мм.
Старый Айдар — из минометов калибра 120 мм.
Лобачево — из артиллерии калибра 122 мм.
Во время обстрела из минометов калибра 120 мм населенного пункта Железное поврежден частный дом. Пострадавших гражданских лиц нет.
В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.