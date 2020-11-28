ООС: з початку доби бойовики 6 разів обстріляли українські позиції

"Від початку поточної доби, 28 листопада, російсько-окупаційні війська шість разів порушили домовленості, що вступили у дію 27 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Так, обстріли були зафіксовані:

▪️ 2 факти порушення "режиму тиші" - неподалік населеного пункту Водяне (ворог застосував міномети калібру 120мм та 82мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а в обідній час – ручний протитанковий гранатомет);

▪️ 2 рази - вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового гранатомета ворог відкривав поблизу Південного;

▪️ пострілами з великокаліберного кулемета противник провокував наших захисників у районі Луганського.

"Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - резюмували в ООС.

Вказується, що крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання.

Як повідомлялося раніше в УНН, минулої доби, 27 листопада, бойовики також шість разів порушили "режим тиші".