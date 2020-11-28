ООС: бойовики шість разів порушили "режим тиші"

“Упродовж минулої доби, 27 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Три факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“. Так, поблизу Авдіївки ворог вів вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Водяне противник застосовував великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного — ручний протитанковий гранатомет”, — повідомили військові.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, двічі провокував наших захисників поблизу населеного пункту Шуми. Окрім того, вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав неподалік Катеринівки.

На неприцільний вогонь ворога українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

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Від початку поточної доби, 28 листопада, режим припинення вогню противник порушив на Приазов’ї, поблизу Водяного. З тимчасово окупованої Ужівки російсько-окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців, застосування ворогом заборонених зразків важкого озброєння негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.