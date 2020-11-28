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3 марта, 21:00 • 101763 просмотра

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ООС: боевики шесть раз нарушили "режим тишины"

ООС: боевики шесть раз нарушили "режим тишины"

Киев  •  УНН

 • 11151 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 27 ноября, боевики шесть раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.

“За прошедшие сутки, 27 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Три факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“. Так, вблизи Авдеевки враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Водяное противник применял крупнокалиберный пулемет, а на участке возле опытно — ручной противотанковый гранатомет”, — сообщили военные.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг, применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие, дважды провоцировал наших защитников вблизи населенного пункта Шуми. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал неподалеку Катериновки.

На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

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С начала текущих суток, 28 ноября, режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного. С временно оккупированной Ужовка российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Про дерзких и коварные действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, применение врагом запрещенных образцов тяжелого вооружения немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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