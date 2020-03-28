ООС: з початку доби 10 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано 10 ворожих обстрілів, два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення штабу ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари", - вказали у штабі.
Як вказано, українські захисники негайно відреагували на ворожі збройні провокації. Українські військовослужбовці відкрили прицільний вогонь по позиціях противника, змусивши його припинити обстріли.
"Сьогодні, 28 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Їх було евакуйовано до військово-медичного закладу, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу", - відзначили у штабі.
Як зазначається, на сьогодні випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, у зоні ООС через коронавірус ввели обмеження.