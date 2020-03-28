ООС: с начала суток 10 вражеских обстрелов

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73515 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 86780 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 99665 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 96754 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106685 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92552 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103616 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106144 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131154 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130359 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 87360 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 88083 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

18:16 • 34691 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

18:37 • 89807 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

20:07 • 28172 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 106686 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 113328 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 141579 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 184288 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 168948 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 88069 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 104460 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109935 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 108258 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107777 просмотра
Актуальное
ООС: с начала суток 10 вражеских обстрелов

ООС: с начала суток 10 вражеских обстрелов

Киев  •  УНН

 • 10407 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано 10 вражеских обстрелов, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку штаба ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары", - указали в штабе.

Как указано, украинские защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации. Украинские военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям противника, заставив его прекратить обстрелы.

"Сегодня, 28 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их было эвакуировано в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - отметили в штабе.

Как сообщается, на сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, в зоне ООС из-за коронавируса ввели ограничения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы