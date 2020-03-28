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ООС: внаслідок обстрілів двох військових поранено, один у тяжкому стані

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських військових у зоні ООС отримали поранення, один із них перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.

“Сьогодні, 28 березня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Так, біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне кульове поранення. Стан здоров’я військовослужбовця тяжкий”, — сказано у повідомленні.

Також, поблизу населеного пункту Хутір Вільний кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Стан здоров’я — середньої тяжкості.

“Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів”, — додається у повідомленні.

Зазначається, що такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли українські позиції. 

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