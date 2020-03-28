ООС: в результате обстрелов двое военных ранены, один в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Вследствие обстрелов боевиков двое украинских военных в зоне ООС получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Сегодня, 28 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, у населенного пункта Шумы противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое", - говорится в сообщении.
Также, вблизи населенного пункта Хутор Вольный пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Состояние здоровья - средней тяжести.
"Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Напомним, с начала текущих суток боевики на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции.