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ООС: бойовики сьогодні чотири рази обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 28 березня. УНН. З початку поточної доби бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли українські позиції. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України, полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“З початком цієї доби російсько-окупаційні війська з автоматичного станкового гранатомету обстріляли опорні пункти наших військ біля Опитного, що на донецькому напрямку. А зранку двічі з мінометів 120-го калібру відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Красногорівки, випустивши загалом 24 міни. На луганському напрямку ворожу вогневу провокацію із використанням стрілецької зброї обліковано поблизу населеного пункту Шуми”, — зазначив він.

За даними Міноборони, військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для придушення активності противника, застосовуючи не заборонене домовленостями озброєння.

“За поточну добу втрат у лавах українських військ немає”, — додав він.

Праута акцентував увагу на тому, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил на даний час не зафіксовано.

Нагадаємо, 27 березня бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. 

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