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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73291 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 86565 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 99473 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 96573 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106640 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92467 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103607 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106140 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Актуальное
ООС: боевики сегодня четыре раза обстреляли украинские позиции

ООС: боевики сегодня четыре раза обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 13085 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"С началом этих суток российско-оккупационные войска с автоматического станкового гранатомета обстреляли опорные пункты наших войск у Опытного, что на донецком направлении. А утром дважды из минометов 120-го калибра открывали огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Красногоровки, выпустив всего 24 мины. На луганском направлении вражескую огневую провокацию с использованием стрелкового оружия учтено вблизи населенного пункта Шумы", - отметил он.

По данным Минобороны, военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для подавления активности противника, применяя не запрещенное договоренностями вооружение.

"За текущие сутки потерь в рядах украинских войск нет", - добавил он.

Праута акцентировал внимание на том, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил в настоящее время не зафиксировано.

Напомним, 27 марта боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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