ООС: боевики сегодня четыре раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С началом этих суток российско-оккупационные войска с автоматического станкового гранатомета обстреляли опорные пункты наших войск у Опытного, что на донецком направлении. А утром дважды из минометов 120-го калибра открывали огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Красногоровки, выпустив всего 24 мины. На луганском направлении вражескую огневую провокацию с использованием стрелкового оружия учтено вблизи населенного пункта Шумы", - отметил он.
По данным Минобороны, военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для подавления активности противника, применяя не запрещенное договоренностями вооружение.
"За текущие сутки потерь в рядах украинских войск нет", - добавил он.
Праута акцентировал внимание на том, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил в настоящее время не зафиксировано.
Напомним, 27 марта боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня.