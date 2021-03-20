ООС: ворожі обстріли тривають, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Протягом минулої доби, 19 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, які були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
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Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям.
Зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл позицій наших захисників на тому ж напрямку неподалік населеного пункту Пищевик.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
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Вчора, 19 березня, протягом дня окупанти утримувались від провокацій у зв'язку з ініційованим Українською делегацією у Тристоронній контактній групі позачерговим засіданням безпекової підгрупи, яке було викликане систематичними грубими порушеннями режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ ОРДЛО та загибеллю військовослужбовця Збройних Сил України.
Вчергове, зірвавши засідання, російські найманці розгорнули інформаційну кампанію з дискредитації української сторони, після чого, ввечері здійснили тривалий обстріл позицій наших захисників поблизу Водяного із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, гранатометів та стрілецької зброї різних типів.
Такі зухвалі дії та ігнорування, раніше досягнутих домовленостей, вкотре свідчать про небажання збройних формувань РФ вирішувати конфлікт мирним шляхом.
Російські окупанти відверто ігнорують досягнуті домовленості і всіляко дискредитують координаційний механізм.
Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту на СММ ОБСЄ та підготовлено матеріали для оприлюднення фактів грубих порушень режиму припинення вогню з боку окупантів перед європейською та світовою спільнотою.
Нагадаємо
Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників, внаслідок чого загинув український захисник.
В районі ООС співробітники ДФС вилучили з незаконного обігу понад 17 тисяч пачок тютюнових виробів та понад 300 літрів алкогольних напоїв.