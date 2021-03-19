У зоні ООС вбили українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників, внаслідок чого загинув український захисник. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Деталі
Збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, неподалік населеного пункту Водяне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям.
Дії України
На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Нагадаємо
У районі населеного пункту Південне у зоні ООС у четвер, 18 березня, у результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.