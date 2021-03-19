ООС: обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"Протягом поточної доби, 19 березня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації по позиціям українських захисників не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
За поточну добу піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 154 вибухонебезпечних предмети.
"Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань. Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
18 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.