ООС: бойовики порушують домовленості і продовжують обстрілювати українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. Протягом минулої доби, 18 березня, в районі проведення ООС було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр ООС.
Деталі
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ”, неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи міномети 120-го калібру та гранатомети різних систем, а у передмісті Богданівки — автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Реакція України
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДЛО.
Зокрема окупанти продовжили практику здійснення прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Для припинення провокацій, українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ, оперативно вводився режим “Тиша”. Разом з тим, у декількох випадках для припинення обстрілів у районах Південне та Водяне українською стороною СЦКК вводилося декілька запитів на тишу поспіль, і лише після цього вдавалося припинити провокації. Основною метою відвертих ігнорувань Мінських домовленостей з боку російсько-окупаційних військ є провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь.
Додатково
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав кульове поранення не сумісне з життям.