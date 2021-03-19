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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 33029 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 49499 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 104880 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140855 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193540 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192491 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278038 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157795 просмотра

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ООС: боевики нарушают договоренности и продолжают обстреливать украинские позиции

ООС: боевики нарушают договоренности и продолжают обстреливать украинские позиции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения ООС было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север”, недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановка — автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Реакция Украины

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО.

В частности оккупанты продолжили практику осуществления прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Для прекращения провокаций, украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ, оперативно вводился режим “Тишина”. Вместе с тем, в нескольких случаях для прекращения обстрелов в районах Южное и Водяное украинской стороной СЦКК вводилось несколько запросов на тишину подряд, и только после этого удавалось прекратить провокации. Основной целью откровенных игнорирования Минских договоренностей со стороны российско-оккупационных войск является провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня.

Дополнительно

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимое с жизнью .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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