ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС
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"Протягом поточної доби, 18 березня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав кульове поранення не сумісне з життям.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи міномети 120-го калібру та гранатомети різних систем, а у передмісті Богданівки - автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Як наголосили в пресцентрі, на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України за поточну добу розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 50 вибухонебезпечних предметів.
"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
17 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.