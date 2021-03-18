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ООС: бойовики 9 разів порушували “режим тиші”

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Протягом минулої доби, 17 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Піски та Гнутове, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», у передмісті Луганського загарбники обстрілювали наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу селища Світлодарське окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік населеного пункту Новотошківське – з підствольних гранатометів.

Дії України

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території.

Зокрема, протягом минулої доби зафіксовано збільшення провокацій з боку російсько-окупаційних військ ОРЛО, метою яких було загострення безпекової ситуації на Луганському напрямку на фоні чергового засідання Тристоронньої контактної групи. Цього разу осередком порушень з боку окупантів став напрямок Калинівка-Луганське, де окупаційні війська відверто провокували Збройні Сили України на відкриття вогню.

Для припинення провокацій, українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ, оперативно вводився режим “Тиша”.
Про всі порушення з боку окупантів Українську сторону СЦКК поінформували СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілу у зоні ООС 16 березня, бойове травмування отримав військовослужбовець Збройних Сил України.

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