ООС: бойовики дев'ять разів порушили "режим тиші", є поранений

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Протягом минулої доби, 16 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.

Що відомо

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

Внаслідок обстрілу, бойове травмування отримав військовослужбовець Збройних Сил України.

“Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця — задовільний”, — повідомили у штабі.

Зокрема, з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник здійснив обстріл неподалік населених пунктів Талаківка та Гнутове, а біля Павлополя — з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки та Лебединського ворог обстрілював позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ”, поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Відповідь української сторони

“На обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, за минулу добу окупанти російсько-окупаційних військ суттєво збільшили кількість обстрілів, повідомили у штабі.

“Наголошуємо, що чимало обстрілів позицій Збройних Сил України носить прицільний характер.

На фоні чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи, що триває у ці дні, основною метою відвертих ігнорувань Мінських домовленостей залишається ураження особового складу та провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь.

Для припинення провокацій українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші, а під час тривалого обстрілу в районі населеного пункту ВОДЯНЕ, режим „Тиша“ вводився тричі.

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Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм”, — повідомили у штабі.

Ситуація від початку доби

Від початку поточної доби, 17 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, — резюмували у штабі.

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