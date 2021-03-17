ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины", есть раненый

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. За прошедшие сутки, 16 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.

Что известно

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.

В результате обстрела, боевое травмирования получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

“Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.

В частности, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а у Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север”, вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ответ украинской стороны

“На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории”, — говорится в сообщении.

В частности, за минувшие сутки оккупанты российско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов, сообщили в штабе.

“Подчеркиваем, что многие обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины носит прицельный характер.

На фоне очередной встречи Трехсторонней контактной группы, которая проходит в эти дни, основной целью откровенных игнорирований Минских договоренностей остается поражения личного состава и провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня.

Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины, а во время длительного обстрела в районе населенного пункта Водяное, режим „Тишина“ вводился трижды.

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Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм”, — сообщили в штабе.

Ситуация с начала суток

С начала текущих суток, 17 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня”, — резюмировали в штабе.

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