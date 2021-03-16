Лише 11 країн-членів НАТО досягли цільового показника щодо оборонних видатків

Що відомо

Минулого року загальний обсяг оборонних видатків в країнах Альянсу становив 1,03 мільярда доларів США (864 мільярди євро). Обсяг видатків країн-членів, не враховуючи США, зростав шостий рік поспіль — торік на 3,9 відсотка. З 2014 року Канада та європейські держави-члени НАТО збільшили свої річні витрати на оборону на 190 мільярдів доларів.

Цитата

“Ми очікуємо, що цей тренд у поточному році буде продовжено”, — зазначив, коментуючи дані щодо оборонних видатків, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, цитує інформагенція AFP. За його словами, “життєво необхідно, щоб ця динаміка збереглася”. Безпекові загрози для країн Альянсу не зникли, наголосив Столтенберг, вказавши при цьому на Росію, загрози в кіберпросторі, тероризм та подальше нарощування військової могутності Китаєм.

Деталі

Столтенберг визнав, що окремим країнам вдалося досягти цільового показника лише через падіння економік внаслідок спричиненої пандемією коронавірусної хвороби кризи. Таким чином, оскільки обсяги оборонних видатків країни не скорочували, то їхнє співвідношення до ВВП зросло. Але “головною причиною”, наголосив генсек НАТО, є все ж постійне збільшення витрат на оборону країнами-членами.

Доповнення

Країни-члени НАТО зобов’язалися нарощувати оборонні видатки до двох відсотків від ВВП на саміті Альянсу в Уельсі в 2014 році. Це рішення було ухвалено на тлі незаконної анексії Криму Росією та агресії Москви на Донбасі. Відтоді більшість країн-членів суттєво збільшили оборонні видатки. На досягненні партнерами по Альянсу цільового показника активно наполягав колишній президент США Дональд Трамп.

Серед країн-членів НАТО минулого року лідерами за цим показником залишалися США — 3,73 відсотка від ВВП. Показника у два відсотки від ВВП в 2020 році досягли також Греція (2,68), Естонія (2,33), Великобританія (2,32), Польща (2,31), Латвія (2,27), Литва (2,13), Румунія (2,07), Франція (2,04), Норвегія (2,0) та Словаччина (2,0).

Втім, не всі країни змогли досягнути цільового показника. Так, Німеччина в 2020 році на оборонні потреби витратила 1,56 відсотка від ВВП, Іспанія 1,2 відсотка, Бельгія — 1,1 відсотка, а Люксембург — 0,6 відсотка.

Обсяг оборонних видатків, обчислений за методологією НАТО (з огляду на визначення Альянсом таких видатків), може відрізнятися від обсягу, розрахованого на основі прийнятих в окремих країнах класифікацій видатків.