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Лишь 11 стран-членов НАТО достигли целевого показателя по оборонным расходам

Лишь 11 стран-членов НАТО достигли целевого показателя по оборонным расходам

Киев  •  УНН

 • 14503 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В прошлом году 11 из 30-ти стран-членов НАТО достигли целевого для государств Альянса показателя по объему оборонных расходов в меньшей мере два процента от валового внутреннего продукта (ВВП). Как сообщили во вторник, 16 марта, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, в 2020 году впервые этого показателя достигли Франция, Норвегия и Словакия. Впрочем, стоит заметить, что росту этого относительного показателя способствовало существенное падение экономик во многих странах, пишет DW, передает УНН.

Что известно

В прошлом году общий объем оборонных расходов в странах Альянса составил 1,03 миллиарда долларов США (864 млрд евро). Объем расходов стран-членов, не считая США, ростет шестой год подряд — в прошлом году на 3,9 процента. С 2014 года Канада и европейские государства-члены НАТО увеличили свои годовые расходы на оборону на 190 млрд долларов.

Цитата

“Мы ожидаем, что этот тренд в текущем году будет продолжен”, — отметил, комментируя данные по оборонных расходов, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, цитирует информагентство AFP. По его словам, “жизненно необходимо, чтобы эта динамика сохранилась”. Угрозы безопасности для стран Альянса не исчезли, подчеркнул Столтенберг, указав при этом на Россию, угрозы в киберпространстве, терроризм и дальнейшее наращивание военной мощи Китаем.

Детали

Столтенберг признал, что отдельным странам удалось достичь целевого показателя только из-за падения экономик вследствие вызванного пандемией коронавирусной болезни кризиса. Таким образом, поскольку объемы оборонных расходов страны не сокращали, то их соотношение к ВВП выросло. Но “главной причиной”, отметил генсек НАТО, есть все же постоянное увеличение расходов на оборону странами-членами.

Дополнение

Страны-члены НАТО обязались наращивать оборонные расходы до двух процентов от ВВП на саммите Альянса в Уэльсе в 2014 году. Это решение было принято на фоне незаконной аннексии Крыма Россией и агрессии Москвы на Донбассе. С тех пор большинство стран-членов существенно увеличили оборонные расходы. На достижении партнерами по Альянсу целевого показателя активно настаивал бывший президент США Дональд Трамп.

Среди стран-членов НАТО в прошлом году лидерами по этому показателю оставались США — 3,73 процента от ВВП. Показателя в два процента от ВВП в 2020 году достигли также Греция (2,68), Эстония (2,33), Великобритания (2,32), Польша (2,31), Латвия (2,27), Литва (2, 13), Румыния (2,07), Франция (2,04), Норвегия (2,0) и Словакия (2,0).

Впрочем, не все страны смогли достичь целевого показателя. Так, Германия в 2020 году на оборонные нужды потратила 1,56 процента от ВВП, Испания 1,2 процента, Бельгия — 1,1 процента, а Люксембург — 0,6 процента.

Объем оборонных расходов, исчисленный по методологии НАТО (учитывая определение НАТО таких расходов), может отличаться от объема, рассчитанного на основе принятых в отдельных странах классификаций расходов.

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