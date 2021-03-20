ООС: вражеские обстрелы продолжаются, есть погибший

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 33336 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 49921 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 104956 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140932 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193589 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192514 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278070 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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2 марта, 17:53 • 157795 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. За прошедшие сутки, 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, которые были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью.

Из стрелкового оружия противник совершил обстрел позиций наших защитников на том же направлении недалеко от населенного пункта Пищевик.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Дополнительно

Вчера, 19 марта, в течение дня оккупанты воздерживались от провокаций в связи с инициированным Украинской делегацией в Трехсторонний контактной группе внеочередным заседанием безопасности подгруппы, которое было вызвано систематическими грубыми нарушениями режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск ОРДЛО и гибелью военнослужащего Вооруженных Сил Украины .

В очередной раз, сорвав заседание, российские наемники развернули информационную кампанию по дискредитации украинской стороны, после чего, вечером совершили длительный обстрел позиций наших защитников вблизи Водяного с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, гранатометов и стрелкового оружия различных типов.

Такие дерзкие действия и игнорирование, ранее достигнутых договоренностей, раз свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ решать конфликт мирным путем.

Российские оккупанты откровенно игнорируют достигнутые договоренности и всячески дискредитируют координационный механизм. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту на СММ ОБСЕ и подготовлены материалы для публикации фактов грубых нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов перед европейским и мировым сообществом.

Напомним

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников, в результате чего погиб украинский защитник.

В районе ООС сотрудники ДФС изъяли из незаконного оборота более 17 000 пачек табачных изделий и более 300 литров алкогольных напитков.

Украинские Национальные Новости

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