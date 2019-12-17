ООС: протягом доби бойовики двічі порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Протягом доби бойовики двічі обстріляли українські позиції з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 2 рази. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — сказано у повідомленні.
Обидва обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: поряд Новолуганського — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Кримського — з автоматичного гранатомету великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.
Сьогодні, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, 16 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.