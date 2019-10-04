ООС: бойовики збільшили кількість обстрілів до 23, поранено українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. З початку цієї доби незаконні збройні формування вже 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме чотири рази поблизу Водяного, двічі неподалік Павлополя, двічі поблизу Новогнатівки, неподалік Авдіївки, поблизу Лебединського, в районі Богданівки, двічі неподалік Новотроїцького, поблизу Водяного, неподалік Верхньоторецького.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме двічі поблизу Новолуганського, в районі Зайцевого, неподалік Кримського, двічі поблизу Миронівського, двічі неподалік Луганського.
"Порушуючи Мінські угоди, ворог відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Богданівки. Під час цього обстрілу отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил", - уточнили у штабі ООС.
Додамо, що станом на обід бойовики сім разів порушили режим тиші, втрат серед українських захисників не було.
Нагадаємо, 3 жовтня бойовики 41 раз порушили режим припинення вогню.