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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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ООС: з початку доби бойовики вже сім разів відкривали вогонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.

ООС: з початку доби бойовики вже сім разів відкривали вогонь

"Від початку поточної доби, 4 жовтня, російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення", - сказав Гуцуляк.

Так, майже одночасно, близько 06:30 ворог розпочав мінометні обстріли позицій наших воїнів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об’єднаних сил.

Загалом окупанти випустили по позиціях захисників України в районах населених пунктів Зайцеве, Кримське, Новолуганське 30 мін 120 та 82 калібрів.

"Під час обстрілу по захисниках Зайцевого противник також вів вогонь з великокаліберних кулеметів, поблизу Новолуганського – автоматичних станкових гранатометів. А в районі Кримського бойові дії ворог вів щільно застосовуючи гранатомети різних систем, озброєння БМП та стрілецьку зброю", - сказав Гуцуляк.

Також під ворожим вогнем з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння перебували наші захисники Авдіївки, Новогнатівки, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели обстріли оборонців Павлополя та Водяного.

"Підрозділи Об’єднаних сил придушували ворожу збройну активність адекватним вогнем у відповідь. За наявної інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед наших захисників України немає", - проінформував Гуцуляк.

Нагадаємо, 3 жовтня бойовики 41 раз порушили режим припинення вогню.

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