ООС: з початку доби бойовики вже сім разів відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
"Від початку поточної доби, 4 жовтня, російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення", - сказав Гуцуляк.
Так, майже одночасно, близько 06:30 ворог розпочав мінометні обстріли позицій наших воїнів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об’єднаних сил.
Загалом окупанти випустили по позиціях захисників України в районах населених пунктів Зайцеве, Кримське, Новолуганське 30 мін 120 та 82 калібрів.
"Під час обстрілу по захисниках Зайцевого противник також вів вогонь з великокаліберних кулеметів, поблизу Новолуганського – автоматичних станкових гранатометів. А в районі Кримського бойові дії ворог вів щільно застосовуючи гранатомети різних систем, озброєння БМП та стрілецьку зброю", - сказав Гуцуляк.
Також під ворожим вогнем з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння перебували наші захисники Авдіївки, Новогнатівки, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели обстріли оборонців Павлополя та Водяного.
"Підрозділи Об’єднаних сил придушували ворожу збройну активність адекватним вогнем у відповідь. За наявної інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед наших захисників України немає", - проінформував Гуцуляк.
Нагадаємо, 3 жовтня бойовики 41 раз порушили режим припинення вогню.