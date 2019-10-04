ООС: с начала суток боевики уже семь раз открывали огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. С начала этих суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
"С начала текущих суток, 4 октября, российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения", - сказал Гуцуляк.
Так, почти одновременно, около 06:30 противник начал минометные обстрелы позиций наших воинов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил.
В общем оккупанты выпустили по позициям защитников Украины в районах населенных пунктов Зайцево, Крымское, Новолуганское 30 мин 120 и 82 калибров.
"Во время обстрела по защитниках Зайцев противник также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, около Новолуганское - автоматических станковых гранатометов. А в районе Крымского боевые действия враг вел плотно применяя гранатометы различных систем, вооружения БМП и стрелковое оружие", - сказал Гуцуляк.
Также под вражеским огнем из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения находились наши защитники Авдеевки, Новогнатовки, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели обстрелы защитников Павлополя и Водяного.
"Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую вооруженную активность адекватным ответным огнем. По имеющейся информации, боевых потерь от начала текущих суток среди наших защитников Украины нет", - проинформировал Гуцуляк.
Напомним, 3 октября боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня.