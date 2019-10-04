ООС: боевики увеличили количество обстрелов до 23, ранен украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. С начала этих суток незаконные вооруженные формирования уже 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 15 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно четыре раза вблизи Водяного, дважды неподалеку Павлополя, дважды вблизи Новогнатовки, неподалеку Авдеевки, вблизи Лебединского, в районе Богдановки, дважды неподалеку Новотроицкого, вблизи Водяного, неподалеку Верхнеторецкое.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно дважды вблизи Новолуганского, в районе Зайцевого, неподалеку Крымского, дважды вблизи Мироновского, дважды неподалеку Луганского.
"Нарушая Минские соглашения, враг открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил", - уточнили в штабе ООС.
Добавим, что на обед боевики семь раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских защитников не было.
Напомним, 3 октября боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня.