ООС: бойовики три рази порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"З початку цієї доби, 23 березня, було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Поблизу населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших воїнах з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
А неподалік Широкине – окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. За поточну добу піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 4,5 гектари території та передали на знищення 108 вибухонебезпечних предмети.
"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
22 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.