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ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 14 січня. УНН. 13 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив один обстріл по нашим позиціям поруч з Василівкою, де застосував стрілецьку зброю.

П’ять обстрілів було зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

  • неподалік населених пунктів Зайцеве та Луганське — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • поруч з Оріховим — зі 120-мм мінометів противник випустив 20 мін та мінометів калібру 82 мм — 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів;
  • поблизу з Новотошківським — з мінометів калібру 120 мм та 82мм — по 3 міни;
  • неподалік Новолуганського — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Вчора, 13 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.

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