ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. 13 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив один обстріл по нашим позиціям поруч з Василівкою, де застосував стрілецьку зброю.
П’ять обстрілів було зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
-
- неподалік населених пунктів Зайцеве та Луганське — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
-
- поруч з Оріховим — зі 120-мм мінометів противник випустив 20 мін та мінометів калібру 82 мм — 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів;
-
- поблизу з Новотошківським — з мінометів калібру 120 мм та 82мм — по 3 міни;
-
- неподалік Новолуганського — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У минулому році до РФ завербували більше 240 українців — Мінсоцполітики
Вчора, 13 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат з нашого боку немає.