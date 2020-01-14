ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. 13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил один обстрел по нашим позициям рядом с Васильевкой, где применил стрелковое оружие.
Пять обстрелов было зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
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- неподалеку населенных пунктов Зайцево и Луганское — со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
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- рядом с Ореховым — с 120-мм минометов противник выпустил 20 мин и минометов калибра 82 мм — 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов;
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- вблизи с Новотошковским — из минометов калибра 120 мм и 82мм — по 3 мины;
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- неподалеку от Новолуганского — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.