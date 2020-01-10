У минулому році до РФ завербували більше 240 українців - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. За минулий рік до РФ завербували та експлуатували більше 240 українців. Вербують українських громадян і до ОАЕ, Чехії, Словенії, Німеччини та Туреччини. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський, передає кореспондент УНН.
"Більше 240 осіб тільки за останній рік було завербовано та експлуатовано РФ, тому дана країна, на першому місці по експлуатації", - повідомив Ніжинський.
Він також зазначив, що Об’єднані Арабські Емірати входять у топ-10 країн по експлуатації і по вербуванню українських громадян, а також Чеська Республіка, Словенія, Казахстан, Німеччина, Польща, Туреччина.
"Як бачите, це ті країни, де концентрується велика кількість українських громадян", - зазначив заступник міністра.
Нагадаємо, ФСБ намагалася завербувати українського військового із зони ООС.