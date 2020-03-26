ООС: бойовики двічі порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Від початку поточної доби бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші — здійснили мінометні обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Від початку поточної доби, 26 березня, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська вчергове свідомо порушували Мінські угоди здійснивши 2 мінометні обстріли захисників України”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що о 5:30 протягом понад години, з напрямку від окупованого села Шевченко ворог випустив 51 міну калібрів 120 та 82 мм по нашим оборонцям Павлополя. Після 11.10 з міномету калібру 82 мм окупанти випустили 5 мін по позиціях наших захисників Луганського. Ворожий обстріл вівся з напрямку від окупованого села Нижнє Лозове.
“За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед наших героїв-захисників немає”, — повідомили у пресцентрі.
Нагадаємо, вчора, 9 березня, бойовики дев’ять разів обстрілювали українські позиції.