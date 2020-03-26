ООС: бойовики дев’ять разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. 25 березня збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” було здійснено п’ять обстрілів, а саме:
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- двічі поруч з Авдіївкою — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- поблизу Водяного — з мінометів калібру 82 мм — 5 мін та гранатометів різних систем;
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- у районі населеного пункту Красногорівка — з ручного протитанкового гранатомета;
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- поруч з Пісками — з 82-мм міномета та автоматичного станкового гранатомета.
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Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
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- двічі поблизу Новолуганського — з 82-мм міномета — 5 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- неподалік Оріхового — з міномета калібру 120 мм — 3 міни;
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- поруч з Кримським — зі 120-мм мінометів — 20 мін.
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На зухвалу активність ворога військовослужбовці Об’єднаних сил відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів.
Вчора, 25 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.
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З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Обстріл було зафіксовано поблизу Павлополя — з 82-мм міномета — 15 мін.
Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.
За поточну добу втрат немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.