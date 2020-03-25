ЄС зробив заяву через відмову бойовиків дати доступ до ОРДЛО

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КИЇВ. 25 березня. УНН. ЄС закликає надати спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, представникам ООН, неурядовим організаціям і МКЧХ свободу пересування через лінію зіткнення на неконтрольовані урядом ділянки Донбасу. Про це йдеться в заяві представника Євросоюзу, передає УНН.

“З 21 березня члени збройних формувань на контрольно-пропускних пунктах в Донецькій і Луганській областях України відмовляють патрулям СММ ОБСЄ у проході в райони, які не контролюються державою, і з них. Крім того, установи ООН, неурядові організації та МКЧХ стикаються з труднощами при доступі в райони, які не контролюються державою. Вкрай важливо, щоб Росія і підтримувані нею збройні формування надали СММ ОБСЄ, установам ООН, неурядовим організаціям і МКЧХ свободу пересування через лінію зіткнення”, - йдеться в заяві.

У ЄС наголосили, що, відповідно до свого мандату, СММ повинна мати безпечний, надійний і безперешкодний доступ по всій Україні, зокрема в частині Донецької та Луганської областей, які тимчасово перебувають поза контролем уряду.

Окрім того відзначається, що СММ адаптувала свою діяльність з моніторингу у відповідь на глобальний спалах COVID-19, щоб забезпечити постійну безпеку для всіх.

“У нинішніх умовах ще більш важливо, щоб гуманітарна допомога людям у цих районах продовжувала доставлятися. Агентства ООН, неурядові організації та МКЧХ повинні мати безперешкодний доступ до нужденних у всьому Донбасі ”, - підкреслили в ЄС.

Також в заяві згадали, що останнім часом в Тристоронньої контактній групі сталася низка важливих подій, таких як дискусії з обміну утримуваними та визначення нових ділянок розведення. “Росія не повинна наражати на небезпеку цей конструктивний дух, створюючи нові обмеження”, — додав представник Євросоюзу.

"ЄС як і раніше твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, виконання мінських угод і роботу в "нормандському форматі" і Тристоронньої контактної групи для досягнення стійкого і мирного політичного врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНН, раніше прикордонники повідомили, що бойовики продовжують зупиняти спостерігачів місії ОБСЄ і людей, зареєстрованих на окупованих територіях через лінію розмежування.

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